В зоне СВО уничтожен обвиняемый в госизмене россиянин

Обвиняемый в государственной измене уроженец Перми Антон Зырянов был убит в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

Зырянов, против которого было возбуждено уголовное дело за экстремизм, в 2019 году скрылся на территории Украины. Спустя четыре года на него завели еще одно дело по статьям за терроризм и государственную измену.

Поддубный уточнил, что участвовавший в 2023 году в террористических атаках на Белгородскую область, был ликвидирован на Купянском направлении.

28 января сообщалось, что апелляционный военный суд утвердил пожизненные приговоры руководителю «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Денису Капустину и другим участникам вторжения в Брянскую область, включая актера Кирилла Канахина. Помимо этого, суд удовлетворил иски потерпевших граждан на 10 млн рублей, а также заявления Росгвардии и брянских коммунальщиков на 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб воевавший за ВСУ Ильдар Дадин.