ВСУ атаковали три белгородских села

Гладков: ВСУ атаковали три села и поселок в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате атак никто не пострадал, но в поселке Борисовка в результате налета дрона были выбиты окна и поврежден фасад в соцобъекте.

«В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела огнем уничтожены частный дом, гараж и находящийся в нем легковой автомобиль», — написал чиновник.

Он добавил, что в селе Шелаево от удара дрона пострадала стена частного домовладения, а в селе Бобрава были повреждены окна, фасады, заборы и надворные постройки на шести участках. Кроме того, осколки посекли три легковых автомобиля, два соцучреждения и торговый объект.

Утром во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадал мирный житель. В хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник атаковал легковой автомобиль, после чего взорвался. Пострадал водитель машины, которого со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги на попутном транспорте доставили в Ракитянскую центральную районную больницу.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.