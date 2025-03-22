Гончаренко: в Раде не желают обсуждать снижение возраста мобилизации до 55 лет

Депутаты Верховной Рады Украины не желают обсуждать снижение предельного возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что речь идет о его законопроекте, который был подан на рассмотрение в Раду еще в ноябре 2024 года.

Гончаренко отметил, что поднимает данный вопрос постоянно, но никто не желает выносить закон на голосование.

До этого находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что мобилизация на Украине стала формой репрессий и ее надо отменить. По его мнению, Киев должен отказаться от мобилизации для достижения перемирия.

По его словам, мобилизация превратилась в похищение людей на улицах и передачу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) стариков, немощных и больных. Он отметил, что цель данного механизма — покорность общества и коррупция.

Ранее на Украине принесли присягу первые 18-летние бойцы ВСУ.