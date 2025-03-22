В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА!» — говорится в рассылке ведомства.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

В ночь на 10 марта жители Новокуйбышевска в Самарской области рассказали, что около 1:30 по московскому времени услышали над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилось видео со взрывом после атаки беспилотников в Самарской области.