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В Белгородской области рассказали об атаках со стороны ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 70 дронов по Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Белгородская область за прошедшие сутки подверглась атакам 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по 35 населенным пунктам. Всего украинские военнослужащие выпустили 25 снарядов и 70 дронов, повредив 15 частных домовладений и 13 транспортных средств. Также урон получили одно фермерское хозяйство, четыре единицы сельскохозяйственной техники, один магазин и одно агропромышленное предприятие.

В результате обстрелов пострадали четыре человека. Одного из них — сотрудника Росгвардии — спасти не удалось, подчеркивается в заявлении.

«В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка и Поповка подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам шести беспилотников», — отметил Гладков.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по шести населенным пунктам в Белгородском районе и 10 населенным пунктам в Валуйском округе. Один украинский БПЛА атаковал село Цаповка, расположенное в Борисовском районе.

«В Ракитянском районе села Бобрава, Святославка и хутор Барилов атакованы тремя беспилотниками», — сообщил губернатор.

Он добавил, что еще несколько атак были зафиксированы в Грайворонском округе и Волоконовском районе. На территории Шебекинского муниципального округа ударам подверглись шесть населенных пунктов, в том числе административный центр.

Ранее предприятиям в Белгородской области рекомендовали закупиться бронеавтомобилями.

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