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В Сумской области заметили членов элитной украинской бригады «Птахи Мадьяра»

ТАСС: ВСУ перебросили «Птах Мадьяра» на Суджанское направление в Сумской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили в Сумскую область членов элитной 414-й бригады беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птахи Мадьяра». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По информации агентства, представителей данной бригады перебросили на Суджанское направление.

«На фоне полного провала очередной авантюры Киев пытается добиться каких-то результатов в информационной составляющей, выдумывая уничтожение современной российской техники. При этом переброска на направление элитной 414-й бригады <...> показывает, что командование ВСУ рассматривает данный участок <...> как один из приоритетных», — сказал источник.

Он добавил, что в настоящее время на Сумском направлении в Курской области продолжаются активные боевые действия. В частности, сражения идут в районе села Гоголевка и в лесных массивах, окружающих село Гуево.

Как отметили в силовых структурах, украинские войска пытаются через лесные массивы перебросить свои штурмовые отряды в Суджанский район Курской области. Однако бойцы Вооруженных сил РФ вовремя фиксируют перемещение формирований ВСУ и наносят по ним удары.

Ранее в силовых структурах рассказали о присутствии заградительных отрядов ВСУ в Курской области.

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