Разработчики из Краснодара при поддержке «Кулибин-клуба» передадут российским военнослужащим дроны-камикадзе, которые позволяют переключать частоты передачи видео и управления в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

«БПЛА УДК являются дронами-камикадзе, главной особенностью которых является система управления, которая предусматривает автоматическую смену частот [управления] во время полета», — говорится в сообщении.

По данным Народного фронта, менять частоты можно в ручном режиме. Новые технологии в дроне позволяют преодолевать РЭБ Вооруженных сил Украины. На данный момент с помощью этого дрона было уничтожено более 50 американских БМП Bradley и более 30 американских гаубиц М777.

До этого солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Тень сообщил, что российские военнослужащие в зоне спецоперации начали применять новые тяжелые беспилотные бомбардировщики. По его словам, российская сторона продолжает развивать технологии в вопросе разработки новых беспилотных систем.

Ранее в России разработали аналог китайского дрона DJI Mavic.