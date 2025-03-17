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Украинские БПЛА атаковали три белгородских села, два хутора и поселок

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области
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Министерство обороны РФ

В Белгородской области ВСУ атаковали шесть населенных пунктов, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, во всех случаях речь идет о налетах беспилотников. В селе Тишанка БПЛА повредил кровлю социального объекта, в селе Нечаевка — взорвался рядом с производственным зданием и посек его фасад, в селе Новая Таволжанка — выбил окна в частном доме и хозпостройке.

«В районе поселка Красная Яруга вследствие детонации беспилотника посечен легковой автомобиль. Еще один дрон ударил по грузовому автомобилю в хуторе Фищево», — сообщил чиновник.

Он добавил, что в хуторе Леоновка ограждение частного домовладения тоже пострадало из-за взорвавшегося FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота).

Днем в еще одном селе области Ясные Зори мужчина получил травму в результате детонации мины «колокольчик». Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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