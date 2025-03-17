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ВСУ за сутки атаковали десятки населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки ударили по 35 населенным пунктам в Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли удары по 35 населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российскому субъекту 33 боеприпаса и 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом 16 дронов были уничтожены системами противовоздушной обороны.

В результате атак повреждения получили 10 частных домовладений и два автомобиля. Кроме того, ущерб был нанесен одному коммерческому объекту и одному сельскохозяйственному предприятию.

«В Белгородском районе по селам Журавлевка, Красная Нива и Красный Хутор совершены атаки пяти беспилотников. <…> В Борисовском районе села Богун-Городок и Цаповка атакованы двумя беспилотниками», — сообщил глава региона.

По его словам, еще обстрелам подверглись два населенных пункта в Волоконовском районе. ВСУ выпустили 11 снарядов по хутору Старый и селу Тишанка.

Гладков добавил, что в Валуйском округе зафиксировали атаки с применением 13 дронов. По населенным пунктам в Грайворонском округе были выпущены девять БПЛА и шесть боеприпасов, а по населенным пунктам в Краснояружском районе — 13 летательных аппаратов и четыре снаряда.

«В Шебекинском муниципальном округе <…> выпущено 12 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 15 беспилотников», — отметил губернатор.

Он уточнил, что украинские военнослужащие нанесли удары по шести населенным пунктам. Речь идет о городе Шебекино, хуторах Панков и Марьино, а также селах Муром, Ржевка и Вознесеновка.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского БПЛА пострадали женщина и двое ее сыновей.

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