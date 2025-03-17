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Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировок «Юг» и «Центр»

Минобороны: ВСУ потеряли более 685 бойцов в зоне действий групп «Юг» и «Центр»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне спецоперации, нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

На этом участке фронта украинские войска потеряли более 190 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии. Также российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в свою очередь нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в пяти районах населенных пунктов Донецкой народной республики.

В зоне ответственности группировки «Центр» армия Украины лишилась свыше 495 военных, четырех боевых бронированных машин, в том числе боевой машины пехоты «Bradley» американского производства, 10 автомобилей, трех артиллерийских орудий и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны рассказали, что ни один военный не отказался от операции в Курской области.

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