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Стало известно, сколько территорий осталось в Курской области до полного освобождения

Mash: до полного освобождения Курской области ВС РФ остался 1 населенный пункт
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Сергей Бобылев/РИА Новости

До полного освобождения Курской области российским военным осталось зачистить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) всего один населенный пункт — Горналь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, российские военные накануне зачистили от солдат ВСУ Гуево и Гоголевку. В первом населенном пункте находится самый мощный укрепрайон противника, однако бойцы ВС РФ смогли пробить оборону и защитить территории от украинской стороны.

Авторы публикации подчеркнули, что в Горнали, находящимся под контролем ВСУ, идут ожесточенные бои. Солдаты российской армии перешли в штурм и уже освободили около 50% территорий.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» писал, что в Курской области вдоль дороги Суджа — Юнаковка идут ожесточенные бои с ВСУ. По данным канала, российские бойцы приближают день полного освобождения Суджанского приграничья от украинских оккупантов.

Авторы канала отметили, что бойцы ВС РФ выбили противника из большей части Гоголевки и завершают зачистку окрестностей населенного пункта, однако о полном освобождении села на данный момент не сообщалось.

Ранее в Раде раскритиковали действия ВСУ в Курской области.

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