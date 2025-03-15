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Средства ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ в Брянской области и над Черным морем

Минобороны РФ: средства ПВО сбили три дрона над Брянской областью и Черным морем
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Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, менее чем за полчаса (с 7:45 до 8:10 мск) один дрон ликвидировали в Брянской области, два — над Черным морем. О пострадавших и разрушениях на земле информации не поступало.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 126 беспилотников ВСУ над регионами России. По данным ведомства, половину вражеских дронов (64) сбили над территорией Волгоградской области. Почти вдвое меньше (38) беспилотников уничтожили над Воронежской областью. 14 дронов сбили над территорией Белгородской области, семь – над Брянской областью, два подавили над территорией Ростовской области и один — над Курской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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