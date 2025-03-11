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Начальник Генштаба проверил ход выполнения задач по уничтожению ВСУ в Курской области

Начальник Генштаба Герасимов проверил ход выполнения задач группировки «Курск»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки «Курск» по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что на командном пункте Герасимов заслушал доклады командира «Курска» генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач в регионе.

Глава Генштаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки «Курск» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия, говорится в сообщении.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Курской области произошла серия взрывов.

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