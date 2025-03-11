Начальник Генштаба проверил ход выполнения задач по уничтожению ВСУ в Курской области

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки «Курск» по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что на командном пункте Герасимов заслушал доклады командира «Курска» генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач в регионе.

Глава Генштаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки «Курск» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия, говорится в сообщении.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Курской области произошла серия взрывов.