В Белгородской области рассказали об атаках ВСУ на регион за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали девять районов Белгородской области, выпустив 71 беспилотник и 60 боеприпасов за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Сурково, а также хутора Желобок и Балки подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено два боеприпаса, и атаке 28 беспилотников, из которых 20 были сбиты и подавлены», — заявил он.

Гладков отметил, что в Белгородском районе украинские военные выпустили 21 снаряд, а также четыре беспилотника, три из которых сбили ПВО. В Борисовском районе подавили атаку двух дронов, обошлось без последствий, добавил губернатор.

В Валуйском муниципальном округе было обнаружено 19 беспилотников, девять из которых удалось ликвидировать. В результате атаки было повреждено производственное помещение, а также уничтожен легковой автомобиль. В небе над Волоконовским районом подавили атаку двух дронов ВСУ, последствий не зафиксировано.

Помимо этого, обстрелу подвергся Грайворонский муниципальный округ. Над территорией было выпущено 15 боеприпасов и шесть беспилотников. В результате атаки некоторые жители района остались без света. В Краснояружском районе было семь артобстрелов, было обнаружено 22 снаряда и восемь беспилотников, четыре из которых удалось подавить. Кроме того, по одному БПЛА сбили в Ракитянском и Чернянском районах.

Ранее было названо количество снарядов, обезвреженных в Курской области с момента вторжения ВСУ.