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Неизвестный закидал парковку коктейлями Молотова в Приморском крае

В Приморском крае мужчина пытался сжечь несколько автомобилей на парковке

В Артеме неизвестный мужчина закинул две бутылки с зажигательной смесью на территорию закрытой стоянки для автомобилей. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел в ночь на 8 марта и попал на записи камер видеонаблюдения. Неизвестный бросил две бутылки с горючей жидкостью на территорию автостоянки. Одна из бутылок попала в ворота, вторая угодила в припаркованный автомобиль, но не воспламенилась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Личность поджигателя устанавливается.

До этого сообщалось, что в Красноярске мужчина поджег машину друга, пока тот был в командировке. Нетрезвый красноярец решил зайти к приятелю, друга дома не оказалось, а его сожительница отказалась впустить в квартиру нетрезвого гостя. Обидевшись на товарища, обвиняемый сначала проколол ножом колеса его машины, сел в салон, сломал магнитолу и поджег светоотражающий коврик, который находился в багажнике. Автомобиль выгорел частично, общий ущерб составил почти 600 тысяч рублей. Подозреваемому в поджоге может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее москвич случайно сжег автомобили соседей, когда хотел отомстить возлюбленной.

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