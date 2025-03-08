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Пьяный россиянин украл у пенсионерки полмиллиона рублей и случайно сжег деньги

В Оренбургской области мужчина украл у пенсионерки сумку с деньгами
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Соль-Илецка предстанет перед судом за ограбление пожилой женщины, обвиняемый украл у нее полмиллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, обвиняемый покупал спиртное и заметил крупную сумму денег в сумке у пожилой женщины. Злоумышленник вызвался проводить пенсионерку до дома, в квартире он напал на 91-летнюю потерпевшую, выхватил у нее сумку с деньгами и скрылся.

«Обвиняемый обнаружил лишь 300 тыс. рублей, а остальные денежные средства находились в потайном кармане и не были найдены им. С целью уничтожения улик мужчина сжег сумку, а вместе с ней и спрятанные деньги», — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемого в грабеже удалось задержать, было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, грабителю может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Керчи почтальон украла у пенсионерки еду и деньги.

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