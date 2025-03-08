В Оренбургской области школьник проглотил кусок медной проволоки

В ЗАТО Комаровский подросток попал в больницу, случайно проглотив небольшой кусок медной проволоки. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.

11-летний подросток пришел из школы домой и начал разуваться. На замке ботинка «язычок» отсутствовал, вместо него был вставлен кусочек проволоки. Когда мальчик расстегивал замок, проволока вылетела из бегунка. Чтобы не потерять проволоку, он зажал ее во рту, продолжил раздеваться и случайно вдохнул инородное тело.

В больнице ребенку сделали рентген и обнаружили фрагмент проволоки в брюшной полости. После осмотра школьника отпустили на амбулаторное лечение, угрозы жизни нет.

До этого сообщалось, что на Алтае 13-летний школьник случайно проглотил канцелярскую иголку. Рентген показал наличие инородного предмета в подвздошной кишке, мальчика прооперировали, иглу удалось успешно удалить.

Ранее в Дагестане годовалый мальчик проглотил 390 магнитов.