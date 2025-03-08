Бедуины на Западном берегу Иордана утверждают, что их ограбили поселенцы-евреи

Израильские поселенцы совершили налет на деревню бедуинов на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает информационное агентство WAFA со ссылкой на очевидцев.

Утверждается, что поселенцев, вооруженных и передвигающихся на грузовиках, сопровождали военнослужащие израильской армии (ЦАХАЛ). Они совершили налет на деревню бедуинов Рас-Эйн-Эль-Ауджа, расположенную севернее Иерихона.

Во время налета, как утверждают бедуины, поселенцы украли две отары овец под угрозой огнестрельного оружия.

При этом официальные власти Израиля допустили ограниченное число мусульман с Западного берега реки Иордан (часть Палестинской автономии) на Храмовую гору в Рамадан для совершения паломничества.

Уточняется, что доступ к Храмовой горе могут получить мусульмане-мужчины от 55 лет и старше, мусульманки от 50 лет и старше, а также дети до 12 лет после проверки системой безопасности.

Ранее Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями при отказе от плана США.