Американские бомбардировщики впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии

Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на наземные цели во время учений в Финляндии. Об этом сообщили финские военно-воздушные силы в соцсети Х.

6 марта финские и американские ВВС провели совместные стрельбы на полигоне Роваярви.

«Два истребителя ВВС США F/A-18 Hornet сопровождали два бомбардировщика B-52 Stratofortress до района полигона, где тактические авианаводчики финской армии и ВВС США указали B-52 координаты цели для управляемых бомб JDAM. Это первый случай, когда бомбардировщик B-52 проводит боевые стрельбы на территории Финляндии», — говорится в сообщении.

Американские, канадские и финские военные с 17 по 28 февраля проводили учения Arctic Forge — 2025 на территории, граничащей с Россией, Финляндией и Норвегией. Их целью было повышение боевой готовности и содействие большей оперативной совместимости между Вооруженными силами США и союзниками по НАТО.

В ходе мероприятия они провели адаптацию войск для действий в условиях экстремальных температур, ограниченного дневного света и в целом непредсказуемых погодных условий.

Ранее самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря.