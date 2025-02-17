«Боевые задачи на Крайнем Севере»: страны НАТО учатся воевать в условиях экстремального холода

Американские, канадские и финские военные с 17 по 28 февраля проводят учения Arctic Forge-2025. Цель операции – укрепление военного сотрудничества и повышение возможностей в условиях экстремального холода. Какие задачи стоят перед участниками учений и зачем Западу «битва за Арктику» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

На территории граничащих с Россией Финляндии и Норвегии с 17 по 28 февраля проходят учения Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО Arctic Forge 25. Командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Тодд Донахью подчеркнул важность мероприятия, заявив, что подобные учения обеспечивают «тактическую готовность и стратегическую координацию между силами союзников».

Боевые действий в экстремальных условиях

Считается, что учения Arctic Forge 25 («Арктическая кузница») проводятся в целях повышения боевой готовности и содействия большей оперативной совместимости между вооруженными силами США и союзниками по НАТО. Помимо этого, в ходе мероприятия предполагается проверить адаптацию войск для действий в условиях экстремальных температур, ограниченного дневного света и в целом непредсказуемых погодных условий. Наконец, Вашингтон, как и обычно, демонстрирует «приверженность США сохранению мира и безопасности в арктическом регионе».

В учениях принимают участие около 330 американских солдат из 11-й воздушно-десантной дивизии и 10-й горной дивизии, а также 40 канадских и 500 финских военнослужащих. Основное внимание в ходе учений будет уделено управлению многонациональными силами, а также оттачиванию методов выживания в условиях экстремально холодных погодных условий, необходимых для действий в Арктике .

Кроме того, военнослужащие Национальной гвардии от штата Вирджиния присоединятся к финским войскам для участия в мероприятиях специальной инженерной подготовки. Еще 110 бойцов Сухопутных войск ВС США из 41-й бригады полевой артиллерии (пункт постоянной дислокации — Графенвер, Германия) переброшены в норвежский Бардуфосс для проверки возможностей нанесения в арктических условиях высокоточных ударов на предельных дальностях.

Отметим, что 10-я горная дивизия — специализированное соединение Сухопутных войск ВС США, известное своим опытом ведения боевых действий в условиях экстремального климата и сложной местности. Дивизия оснащена специальным снаряжением и проходит тщательную подготовку по выживанию зимой, действиям на лыжах и отработке навыков альпинизма.

Бойцы соединения, подчеркивают в США, способны действовать в суровых климатических условиях и сложной местности — от тундры до высокогорья. Дивизия обладает опытом ведения боевых действий в различных регионах мира, включая Афганистан, и остается одним из самых боеспособных соединений ВС США, часто участвующим в совместных многонациональных учениях.

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По оценке ОВС НАТО, удаленность региона и суровый климат означают, что формы и способы применения вооруженных сил, вооружение и военная техника должны быть адаптированы для действий в экстремальных метеоусловиях и в условиях высокогорья. Эти факторы подчеркивают необходимость специальной подготовки и формирования подразделений и частей, способных реагировать на любой кризис или конфликт в этом чувствительном регионе.

Учения Arctic Forge 25 направлены отнюдь не только на проверку способов выживания, подчеркивают на Западе. Они также играют жизненно важную роль в обеспечении обороны НАТО, особенно на Крайнем Севере.

«Действия на Крайнем Севере позволяют силам НАТО отрабатывать свои боевые задачи, чтобы быть готовыми к реагированию в условиях конфликта или кризиса», — сказал командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Тодд Донахью.

Обратим внимание на численность привлекаемых к учению войск (сил). Это один батальон от американцев, один батальон от финнов, взвод от канадцев. То есть проводимые мероприятия ОВС НАТО в Норвегии и Финляндии можно приравнять к батальонным тактическим учениям с боевой стрельбой. Иными словами, учения Arctic Forge отнюдь не маневры войск (высшая форма подготовки вооруженных сил), не оперативные и даже не оперативно-тактические учения.

С таким составом нечего и думать о каких-либо вторжениях или, к примеру, захвате островов арктических архипелагов.

И вряд ли учения Arctic Forge 25 каким-то образом согласуются с планами применения ОВС НАТО в случае конфликта высокой интенсивности на Северо-Европейском театре военных действий. Однако Arctic Forge следует рассматривать как весьма важную тенденцию в подготовке ОВС НАТО.

Борьба за Арктику

Сегодня в борьбу за Арктику вступают не только страны бассейна Северного Ледовитого океана — США, Канада, Норвегия, Дания, — но и державы иных регионов, например, КНР. Полярные исследования перешли из сферы науки в сферу экономики, что привело к ожесточенному политическому спору между государствами, граничащими с Арктикой.

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Дело в том, что в Арктическом регионе может находиться до четверти потенциальных мировых ресурсов нефти и газа. На текущий момент здесь выявлено более 20 крупных нефтегазовых месторождений. Для 10 из них перспективность разработки уже доказана. Согласно подсчетам Минприроды РФ, на площади 6,2 млн кв. км сосредоточены запасы 15,5 млрд т нефти и 84,5 трлн куб. м газа. Самым известным, несомненно, является Штокмановское месторождение, расположенное в российской шельфовой зоне Баренцева моря.

Ведущие мировые страны пытаются освоить новые месторождения нефти и газа, используя самые различные пути для предъявления своих прав на районы, богатые углеводородами.

Участие Сухопутных войск ВС США в учениях Arctic Forge 25 и их постоянное внимание к готовности к работе в Арктике подчеркивают приверженность Вашингтона защите своих национальных интересов в этом регионе. Усиливая необходимые оперативные и боевые возможности, США позиционируют себя так, чтобы реагировать на любые потенциальные угрозы в регионе, который все чаще рассматривается в Белом доме как жизненно важный для глобальной стабильности стратегический район.

Арктика становится ключевой ареной для демонстрации военной мощи ОВС НАТО, что обусловлено сочетанием стратегических, экологических и экономических факторов. Таяние льдов открывает новые морские пути, а под ледяной поверхностью залегают значительные природные ресурсы, такие как нефть, газ и другие полезные ископаемые.

Контроль над этими ресурсами, а также способность обеспечивать безопасность жизненно важных морских путей превратили регион в стратегически важную точку земного шара. На Западе подчеркивают, что таяние арктических льдов также облегчило военным НАТО маневрирование в ранее недоступных районах, что делает необходимой подготовку ОВС НАТО к операциям в этих суровых условиях.

Арктический регион также является важным направлением внешней политики США. Недавние решения президента Дональда Трампа, принятые после его возвращения на пост в 2025 году, только подчеркивают этот возрастающий акцент. Стратегическое значение Арктики под его руководством только усилилось, и действия Белого дома более чем ясно отражают стратегию администрации Трампа, направленную на укрепление влияния США в этом критически важном регионе (чего стоят только слова президента США о необходимости включения Гренландии в состав США).

Одним из первых шагов нового главы Белого дома было сосредоточение усилий на увеличении военного присутствия США в Арктике, особенно в условиях возрастающего иностранного влияния в регионе, особенно со стороны России и Китая, которые в последние годы расширили свою военную и экономическую деятельность в регионе.

Администрация Трампа вернулась к своим прежним планам по расширению военных возможностей США в Арктике, что, как считается, имеет решающее значение для сохранения контроля над новыми морскими маршрутами и обеспечения безопасности потенциальной разработки ценных ресурсов.

Более широкая оборонная политика Трампа по-прежнему сосредоточена на национальной безопасности и военной мощи Вашингтона, при этом особое внимание уделяется обеспечению превосходства США в этом спорном регионе.

Кроме того, акцент Трампа на военной части согласуется с его более широким видением укрепления оборонных возможностей США по всему миру, что делает Арктику стратегическим центром его второго президентского срока.

Помимо прочего, президент США придерживается более изоляционистского и ориентированного на интересы Америки подхода к внешней политике, о чем свидетельствует его решение о выходе США из Парижского соглашения по климату и скептическое отношение к многосторонним экологическим инициативам. Несмотря на судебные иски со стороны экологических групп и таких штатов, как Калифорния, Трамп по-прежнему привержен своему видению продвижения энергетической независимости, которое включает в себя продолжение разведки арктических запасов нефти и газа.

Трамп также продолжает агрессивную политику в отношении Китая, включающую в себя новые меры по ограничению доступа Китая к критически важной инфраструктуре и укреплению национальной безопасности США против технологического влияния Пекина. Это соответствует его предыдущей политике и представляет собой более широкую стратегию укрепления мощи США в таких критически важных регионах, таких как Арктика.

В целом арктический регион остается важнейшей сферой интересов глобальных геополитических игроков, и при администрации Трампа к нему будет приковано повышенное внимание Белого дома.

Учения Сухопутных войск США, такие как Arctic Forge 25, и более широкие стратегические сдвиги в период предстоящего президентства Трампа отражают растущее значение этого региона как краеугольного камня обороны и внешней политики США.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).