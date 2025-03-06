Военные эксперты ЕС разработали план по защите неба Киева

Военные эксперты из Европейского союза разработали план по защите неба Киева и Западной Украины. Об этом пишет издание The Guardian.

Проект получил название «Небесный щит» (Sky Shield), он предусматривает развертывание европейских военно-воздушных сил.

«Предложение о программе «Небесный щит», разработанное военными экспертами, будет осуществляться отдельно от НАТО и будет включать 120 истребителей», — говорится в сообщении.

По информации издания, предлагаемая европейцами зона воздушной защиты Украины охватит Львов, Одессу, а также три атомные электростанции — Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, но не затронет линию фронта.

The Guardian отмечает, что Sky Shield был разработан бывшими планировщиками британских Королевских ВВС, которые вели разработки совместно с Вооруженными силами Украины, проект был представлен европейским министерствам обороны.

Эксперты ЕС отмечают, что «Небесный щит» позволит оказать «военный, политический и социально-экономический эффект», он будет лучше, «чем десять тысяч европейских сухопутных войск», и не спровоцирует более масштабный конфликт с Россией.

В Брюсселе 6 марта проходит внеочередной саммит Евросоюза по вопросам дальнейшей поддержки Украины после отмены военной помощи США. Кроме того, будет проводиться обсуждение программы «Перевооружение Европы», которая предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимого для снижения зависимости от США в сфере безопасности.

Ранее в России назвали жалким саммит по Украине в Лондоне.