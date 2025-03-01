Госсекретарь США рассказал о планах Европы по конфликту на Украине

Рубио: в Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN заявил, что европейцы предлагают продолжать конфликт на Украине еще в течение года, чтобы ослабить Россию.

По словам госсекретаря США, в Вашингтоне считают такие планы нереалистичными.

«Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить войну? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. <...> Один из них сообщил мне — война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире», — поделился Рубио.

До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт говорила, что Украина является невероятно упрямым переговорщиком.

По ее словам, Зеленский вступил в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чем спровоцировал конфликт между двумя сторонами переговоров..

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.