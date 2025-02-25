В Оренбурге бывшим сотрудникам военкомата вынесли приговор за взятки

В Оренбурге двух сотрудников военкомата посадили на 4 и 6 лет за взятки

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор двоим бывшим сотрудникам военкомата Северного округа города по делу о взятках. Об этом сообщила пресс-служба суда.

На скамье подсудимых оказались экс-военком Михаил Швалин и бывший начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Ренат Дидилика.

Суд установил, что Швалин и Дидилика за деньги помогали призывникам из Оренбурга избежать срочной службы. Дидилика трижды лично передавал врачу-кардиологу взятку за то, чтобы он внес ложные сведения в медицинские документы. Портал 56.ru отметил, что кардиолог тоже находится под следствием, но он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его уголовное дело выделили в отдельное производство.

В итоге Швалина приговорили к лишению свободы на 4 года 6 месяцев и оштрафовали на 800 тысяч рублей, а Дилилика получил шесть лет колонии со штрафом в размере 1 млн рублей. Кроме того, оба осужденных после освобождения еще четыре года не смогут работать на госслужбе. Приговор пока не вступил в законную силу и его еще можно обжаловать.

Ранее суд продлил арест фигуранту дела о поставках некачественных бронежилетов.