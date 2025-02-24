СК: украинского наводчика будут судить за совершение теракта в Курской области

В России завершилось расследование уголовного дела в отношении бойца Вооруженных формирований Украины (ВФУ), который незаконно вторгся на территорию Курской области для совершения теракта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 4 сентября 2024 года наводчик 134-го отдельного батальона охраны и обеспечения ВФУ, старший солдат Андрей Власенко незаконно пересек границу России. После этого он, находясь в Любимовке и Вишневке, открыл огонь по российским военным и мирным жителям, препятствуя их эвакуации.

Власенко задержали 13 сентября прошлого года. Против него возбудили уголовное дело по статье «Теракт».

До этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против грузинского наемника Рати Бурудли из-за преступлений против жителей Курской области. По данным ведомства, мужчина подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди который есть незаконное пересечение границы РФ, теракт, наемничество и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленное уничтожение имущество и прочее.

Ранее СК завершил расследование дела наемника из США о теракте в Курской области.