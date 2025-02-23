Дроны ВСУ атаковали пять белгородских муниципалитетов

В Белгородской области украинские БПЛА атаковали пять муниципалитетов. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным чиновника, во время налетов никто не пострадал. Однако в селе Новая Таволжанка FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) повредил кровлю частного дома. В селе Березовка БПЛА сдетонировал о два припаркованных легковых автомобиля: у них пострадали стекла, бамперы и крыши.

«В Грайворонском округе в селе Мощеное дрон ударил по гаражу на территории частного домовладения — повреждены крыша, фронтон и окно», — рассказал глава региона.

Он добавил, что в Волоконовском районе были атакованы села Коновалово и Тишанка. В первом населенном пункте дрон сбросил взрывчатку на частный дом, из-за чего тот загорелся. Во втором селе артснаряды выбили стекла и посекли заборы и постройки в двух домовладениях.

Днем Гладков сообщил, что украинская армия с помощью 43 снарядов и 56 беспилотников атаковала десять районов области за сутки.

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