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На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в оборонной сфере

Экс-замглаву Генштаба ВСУ обвинили в коррупции на $5,9 млн
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, к которой причастен бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — «Газета.Ru») разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 миллионов гривен ($5,9 млн. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В НАБУ пояснили, что речь идет о противоправных действиях при разработке автоматизированной системы центра оперативного руководства ВСУ «Колокол».

В ведомстве добавили, что в числе подозреваемых находится бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ. Имя подозреваемого при этом не раскрыли.

По данному факту были проведены следственные мероприятия, в ходе которых было установлено, что в 2016 году министерство обороны Украины заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, которая не имела опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническое задание меняли 13 раз. В результате была увеличена стоимость работ на 300 миллионов гривен или порядка $7,2 млн.

Также в ходе следственных мероприятий выяснилось, что разработанная система не соответствовала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Однако в конце 2022 года система «Колокол» была официально принята на вооружение украинской армии. А уже в 2024 году на нее планировали выделить дополнительное финансирование.

6 августа 2023 года Владимир Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

17 августа 2023 года Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране. 27 августа он выступил с заявлением о намерении приравнять коррупцию в период военного положения к госизмене.

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал о пьянстве и взятках в украинской армии.

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