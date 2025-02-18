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Над Воронежской областью засекли несколько вражеских дронов

Губернатор Гусев сообщил о ликвидации нескольких дронов в Воронежской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Воронежской области во время режима опасности атаки БПЛА были ликвидированы еще несколько дронов. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что беспилотники были обнаружены силами ПВО (противовоздушной обороны) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в одном из районов области.

По предварительной информации, в результате налета никто не пострадал. Разрушений на земле тоже не зафиксировано. В 2:50 режим опасности атаки беспилотников в регионе был отменен.

В 1:37 чиновник сообщил об уничтожении первого БПЛА. Это произошло спустя три минуты после того, как в Воронежской области объявили опасность атаки дронов. Это уже второй раз за ночь, когда в регионе вводят этот режим. В первый раз он действовал чуть меньше часа — с 0:49 до 1:29.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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