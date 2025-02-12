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Группировки «Север» и «Запад» российской армии нанесли поражение ВСУ в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли более 245 бойцов в зоне действий групп «Север» и «Запад»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

На Харьковском направлении подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение бойцам и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На этом участке фронта украинская армия потеряла до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Запад» также улучшили тактическое положение в зоне СВО. Российские бойцы нанесли поражение военнослужащим и технике семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской народной республики, Торское и Ямполь Донецкой народной республики.

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 210 военных, танк, два бронетранспортера М113 американского производства, пять пикапов, а также пять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и станцию радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ».

Ранее российские военные атаковали украинские цеха по производству дронов.

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