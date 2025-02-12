Швейцарские власти впервые подтвердили смерть наемника на Украине

МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть наемника на территории Украины, сообщает телеканал SRF.

По данным телеканала, в министерстве не уточнили обстоятельства смерти гражданина страны. Также не приводится данных о подразделении наемника и районе его расквартирования. МИД Швейцарии находится в постоянном контакте с родственниками погибшего.

Отмечается, что законодательство Швейцарии запрещает гражданам становиться наемниками в армиях других стран.

До этого ТАСС со ссылкой на решение суда в ДНР сообщало, что в РФ литовский наемник Альбертас Глазаускас получил 14 лет колонии строгого режима заочно за участие в боях на стороне украинских войск.

Наемник воевал на Украине с апреля 2022 года по октябрь 2024-го в составе полка им. Кастуся Калиновского, признанного террористическим в Белоруссии. За свои услуги Глазаускас получил порядка 2,2 млн рублей.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.