Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцарские власти впервые подтвердили смерть наемника на Украине

SRF: Швейцария впервые подтвердила смерть наемника на Украине
close
Global Look Press

МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть наемника на территории Украины, сообщает телеканал SRF.

По данным телеканала, в министерстве не уточнили обстоятельства смерти гражданина страны. Также не приводится данных о подразделении наемника и районе его расквартирования. МИД Швейцарии находится в постоянном контакте с родственниками погибшего.

Отмечается, что законодательство Швейцарии запрещает гражданам становиться наемниками в армиях других стран.

До этого ТАСС со ссылкой на решение суда в ДНР сообщало, что в РФ литовский наемник Альбертас Глазаускас получил 14 лет колонии строгого режима заочно за участие в боях на стороне украинских войск.

Наемник воевал на Украине с апреля 2022 года по октябрь 2024-го в составе полка им. Кастуся Калиновского, признанного террористическим в Белоруссии. За свои услуги Глазаускас получил порядка 2,2 млн рублей.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами