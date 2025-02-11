Украина передаст Германии немецкого наемника, подозреваемого в сексуальном насилии

На Украине по подозрению в изнасилованиях, в том числе несовершеннолетних, хранении и распространении детской порнографии арестовали военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), 29-летнего гражданина Германии Бена Р. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Телеканал RTVI со ссылкой на источники утверждает, что речь идет о бывшем военнослужащем Бундесвера Бене Левенте фон Ромбсе.

По данным СМИ, мужчина поехал на Украину весной 2022 года, дезертировав из Бундесвера. Якобы тогда на него уже завели дело по подозрению в изнасиловании. Ромбс, утверждает канал, поначалу доставлял грузы в больницы, потом переквалифицировался в военного инструктора и лишь в 2023 году вступил в ВСУ. Судя по данным из соцсетей Бена, в битве за Бахмут он получил ранение.

По данным полиции Германии, в январе 2022 года американская правозащитная организация National Center for Missing and Exploited Children направила данные о пользователе из Баварии. Якобы он выкладывал детскую порнографию на онлайн-платформу Discord. Спустя месяц немецкие правоохранители пришли к мужчине с обыском. Они изъяли три жестких диска и два ноутбука, на которых были тысячи фотографий и сотни видео с детьми. Еще следователи нашли у Бена боеприпасы и помещение для изготовления оружия.

Осенью 2023 года Баварская прокуратура обратилась к властям Украины с требованием арестовать и экстрадировать мужчину.

По версии немецкого следствия, на Украине он продолжил противоправные действия. Правоохранители утверждают, что в ноябре 2023 года Бен опубликовал на сайте с порнографией видео «Украинские рабыни подвергаются насилию», снятый от первого лица. По версии силовиков, в ролике участвовал Ромбс.

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