Польша подняла в воздух истребители из-за «действий россиян»

Военно-воздушные силы Польши поднялись по тревоге из-за ударов российских ракет по Украине. Об этом в социальной сети X сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.

«В связи с атакой Российской Федерации, проводящей удары по объектам на территории Украины, начались действия польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — сообщили в польском командовании.

Кроме дежурных пар истребителей, поднятых в воздух, были приведены в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки польской армии.

До этого украинское издание «Страна» сообщило о том, что крылатые ракеты массово атаковали территорию Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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