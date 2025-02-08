В Воронежской области второй раз за день объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявлен режим авиационной опасности (это значит, что получена информация об обнаружении летательных аппаратов, которые могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам). Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Глава области уже сообщал о введении этого режима в 11:08. Он призвал жителей, которые находятся дома, спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто оказался на улице, посоветовал зайти в ближайшее укрытие. Отбой авиационной опасности произошел спустя 2,5 часа — в 13:35.

Кроме того, прошлой ночью в Воронежской области действовал режим опасности атаки беспилотников. Его объявили в 21:07 накануне вечером, а сняли — в 5:37. Гусев призвал жителей области сохранять спокойствие и положиться на силы ПВО (противовоздушной обороны).

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