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Израиль получит от США вооружений на $7 млрд

Пентагон сообщил, что США поставят Израилю вооружения на $7 млрд
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Israel Defense Forces via AP

Соединенные Штаты поставят Израилю вооружения на $7 млрд, в том числе авиационные бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование. Об этом сообщает Пентагон со ссылкой на итог встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

»США привержены обеспечению безопасности Израиля, что имеет ключевое значение для национальных интересов США. Предложенные сделки позволят Израилю укрепить обороноспособность и повысить готовность к отражению текущих и будущих угроз», — заявили в Пентагоне.

На вооружение Армии обороны Израиля будут поставлены 3 тысячи управляемых ракет класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire, а также более 2 тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B, 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 и 13 тыс. комплектов JDAM, которые предназначены для превращения авиабомб в управляемые боеприпасы.

До этого израильские истребители нанесли удары по наземным целям «Хезболлы» на юге и востоке Ливана.

Ранее в США испугались заявлений Трампа по сектору Газа.

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