США увеличили расходы на военные исследования агентства Минобороны

США увеличили в 2025 году расходы на военные исследования DARPA до $4,37 млрд

В США увеличили в 2025 году расходы на исследования агентства министерства обороны DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) до $4,37 млрд. Об этом говорится в докладе «Росконгресса», передает РИА Новости.

Финансирование агентства было расширено на 92,5% с $2,27 млрд в 1996 финансовом году до $4,37 млрд в 2025 финансовом году.

В текущем году агентства в основном будет заниматься прикладными исследованиями, направленными на решение научно‑практических задач. При этом доля бюджета технологических разработок, требуемых для удовлетворения конкретных военных нужд, станет наибольшей за последние 26 лет.

Из $4,37 млрд, запрошенных на 2025 год, 97,2% финансирования придется на три категории работ: фундаментальные исследования (формирование научной базы для будущих работ), прикладные исследования (решение научно-практических задач) и создание новых технологий (удовлетворение конкретных военных нужд). Упоминание о финансировании этих категорий есть в документах министерства обороны США в качестве бюджета науки и технологий.

Ранее в МИД РФ заявили, что США нужна остановка боевых действий на Украине для снижения расходов.