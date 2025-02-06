В США захотели усилить военный контроль в ближнем космосе

Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA), входящее в структуру министерства обороны США, будет вести разработки для усиления американского военного контроля в ближнем космосе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

«Основные усилия DARPA по удовлетворению конкретных военных нужд в части незасекреченного финансирования придутся на усиление военного контроля США в окололунном пространстве и других ключевых районах ближнего космоса», — говорится в отчете.

По информации «Росконгресса», на этом фоне американское управление начнет разрабатывать передовые системы наблюдения и целеуказания. Ожидается, что это позволит Вашингтону улучшить ситуационную осведомленность и ударные возможности в случае начала вооруженных конфликтов.

Из доклада следует, что DARPA уже принимает меры для повышения осведомленности об околоземном пространстве. Речь идет о попытках найти способ обрабатывать большой объем высокоскоростных данных, полученных со спутников.

Более того, управление намерено до конца текущего года запустить на орбиту роботизированный комплекс, который будет заниматься обслуживанием космических аппаратов США. Также специалисты планируют изучить возможность использования нейросетей, чтобы наладить взаимодействие между спутниками в космосе и платформами на Земле, и создать ядерный ракетный двигатель.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Железного купола», который будет включать в себя развертывание средств перехвата ракет в космическом пространстве.