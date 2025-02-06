Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгородской области за сутки

Гладков сообщил об обстреле ВСУ 22 населенных пунктов за сутки
close
Inna Varenytsia/Reuters

За прошедшие сутки, 5 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина.

«В Белгородском районе по поселкам Октябрьский и Разумное, селам Репное, Черемошное и Щетиновка зафиксированы атаки пяти беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО», — заявил Гладков.

Губернатор отметил, что атакам подверглись села Грузское и Цаповка в Борисовском районе. На поселения выпустили пять снарядов и два беспилотника, один из которых сбили системы ПВО. В результате атаки был поврежден фасад здания. В Валуйском муниципальном округе украинские военные ударили пятью беспилотниками по селам Двулучное, Долгое и Карабаново. При падении обломков был поврежден автомобиль. Еще один БПЛА сбили в небе над Волоконовским районом.

Помимо этого, бойцы ВСУ атаковали Грайворонский муниципальный округ. В ходе четырех обстрелов было выпущено 12 дронов. В Краснояружском районе украинские бойцы сбросили два взрывных устройства на поселок Прилесье. В Шебекинском муниципальном округе было атаковано шесть населенных пунктов. Военнослужащие украинской армии выпустили три боеприпаса в ходе двух обстрелов, а также нанесли удары восемью БПЛА, из которых шесть были сбиты.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на границе Белгородской области с Украиной.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами