Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки, 5 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина.

«В Белгородском районе по поселкам Октябрьский и Разумное, селам Репное, Черемошное и Щетиновка зафиксированы атаки пяти беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО», — заявил Гладков.

Губернатор отметил, что атакам подверглись села Грузское и Цаповка в Борисовском районе. На поселения выпустили пять снарядов и два беспилотника, один из которых сбили системы ПВО. В результате атаки был поврежден фасад здания. В Валуйском муниципальном округе украинские военные ударили пятью беспилотниками по селам Двулучное, Долгое и Карабаново. При падении обломков был поврежден автомобиль. Еще один БПЛА сбили в небе над Волоконовским районом.

Помимо этого, бойцы ВСУ атаковали Грайворонский муниципальный округ. В ходе четырех обстрелов было выпущено 12 дронов. В Краснояружском районе украинские бойцы сбросили два взрывных устройства на поселок Прилесье. В Шебекинском муниципальном округе было атаковано шесть населенных пунктов. Военнослужащие украинской армии выпустили три боеприпаса в ходе двух обстрелов, а также нанесли удары восемью БПЛА, из которых шесть были сбиты.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на границе Белгородской области с Украиной.