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Великобритания намерена создать буферную зону вокруг военной базы на Чагосе

Bloomberg: Лондон хочет создать буферную зону вокруг базы на архипелаге Чагос
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Wikimedia Commons

Лондон в рамках сделки по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос намерен создать буферную зону вокруг британско-американской военной базы на острове Диего-Гарсия. Об этом, ссылаясь на британских официальных лиц, сообщает Bloomberg.

Чиновники отметили особо важную роль системы спутниковой связи, контроль над которой осуществляется на базе на Диего-Гарсии. Она позволяет Лондону и Вашингтону безопасно осуществлять военную и дипломатическую связь в регионе, и отслеживать враждебную деятельность иностранных государств.

Собеседники агентства подчеркнули, что сохранение контроля над ключевым коммуникационным центром в Южном полушарии имеет фундаментальное значение для безопасности Запада, поскольку центр связи охватывает важнейшие глобальные коммуникационные маршруты и позволяет использовать базу для жизненно важных британских и американских операций. Если сделка будет одобрена, то вокруг острова Диего-Гарсия будет создана буферная зона, в которой Лондон будет иметь право давать согласие на строительство любых объектов или сооружений. Соглашение также запретит сотрудникам иностранных разведок работать на Чагосе.

3 октября 2024 года была достигнута договоренность о передаче Великобританией архипелага Чагос в юрисдикцию Маврикия.

Маврикий был британской колонией с 1814 года и обрел независимость в 1968 году. За три года до этого Лондон юридически обособил архипелаг Чагос, создав на нем отдельную британскую колонию в Индийском океане. Самый крупный остров Диего-Гарсия был сдан в аренду США, на нем построили совместную британо-американскую авиабазу, которая считалась весьма значимой для проведения операций на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африке. Она сохранится там: Лондон и Порт-Луи заключили сделку, согласно которой авиабаза будет находиться в аренде на срок 99 лет. Соединенные Штаты поддержали это решение.

Ранее Маврикий объявил об окончании процесса деколонизации.

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