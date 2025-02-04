Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинца, планировавшего теракты в Херсонской области, осудили на 10 лет

Планировавший теракты в Херсонской области украинец Чижик осужден на 10 лет
close
Dmitriy Melnikov/Shutterstock/FOTODOM

Гражданин Украины Рустам Чижик, который планировал теракты против российских военных в Херсонской области, получил 10 лет тюремного заключения. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ России.

По данным следствия, 23-летний Чижик из поселка Горностаевка собирался атаковать военнослужащих ВС РФ с помощью ручной гранаты и двух тротиловых шашек. Его действия были остановлены сотрудниками ФСБ по Южному военному округу.

«Южный окружной военный суд признал Чижика виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Чижика осудили за подготовку к теракту и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

4 февраля Волгоградский областной суд приговорил местного жителя к девяти годам колонии за приготовление к государственной измене. Отмечается, что житель Камышина с 2022 по 2024 год переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее военному из Иркутской области дали 2,5 года колонии из-за постов в Telegram.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами