Украинца, планировавшего теракты в Херсонской области, осудили на 10 лет

Планировавший теракты в Херсонской области украинец Чижик осужден на 10 лет

Гражданин Украины Рустам Чижик, который планировал теракты против российских военных в Херсонской области, получил 10 лет тюремного заключения. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ России.

По данным следствия, 23-летний Чижик из поселка Горностаевка собирался атаковать военнослужащих ВС РФ с помощью ручной гранаты и двух тротиловых шашек. Его действия были остановлены сотрудниками ФСБ по Южному военному округу.

«Южный окружной военный суд признал Чижика виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Чижика осудили за подготовку к теракту и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

4 февраля Волгоградский областной суд приговорил местного жителя к девяти годам колонии за приготовление к государственной измене. Отмечается, что житель Камышина с 2022 по 2024 год переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее военному из Иркутской области дали 2,5 года колонии из-за постов в Telegram.