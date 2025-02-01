Российские войска берут ВСУ в окружение в районе Новой Кругляковки

Марочко: ВСУ попали в клещи российской армии в Новой Кругляковке

Подразделения Вооруженных сил Украины рискуют попасть в полное окружение в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке <...> Идут активные боестолкновения в данном районе <...> Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», — сообщил Марочко.

Основные усилия, как пояснил Марочко, российские войска прикладывают в районе северо-восточнее Новой Кругляковки, где украинские войска оказывают наиболее ожесточенное сопротивление.

Также Андрей Марочко рассказал, что бойцы российской армии ведут зачистку железнодорожного вокзала в Часовом Яре.

Он добавил, что южнее Часова Яра ВС РФ почти подошли к селу Ступочки.

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