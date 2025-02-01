В США продлят срок службы ракет с ядерными боеголовками

Пентагон заключил контракт на продление срока службы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление американского оборонного ведомства.

«Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму 383,1 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II», — указано в заявлении.

При этом в заявлении не указывается дополнительные детали контракта, за исключением того, что работы должны быть выполнены к 30 сентября 2030 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что систему «Орешник» разместят в республике ближе к российскому Смоленску.

16 января государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что появление в Белоруссии тактического ядерного оружия, «Орешника» и наличие ракетного комплекса «Искандер-М» способно разгромить любого потенциального врага.

Ранее Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко о десяти «Орешниках» для Белоруссии.