В РФ представили оснащенные ИИ беспилотники-перехватчики

Российские беспилотные летательные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), способны автоматически обнаруживать и захватывать воздушные цели. Об этом сообщили в кабмине РФ по итогам заседания под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова, передает ТАСС.

«Системы управления перехватчиков с искусственным интеллектом позволяют в автоматическом режиме обнаруживать и захватывать цели для дальнейшей их нейтрализации сеткой, специальной дробью или кинетическим поражением», — отметили в правительстве.

Мантуров также заявил, что текущую ситуацию в области искусственного интеллекта (ИИ) можно сравнить с гонкой вооружений и космических программ. По его словам, российские компании активно разрабатывают языковые модели, технологии компьютерного зрения, машинного обучения и другие инновации. Многие из этих технологий могут найти применение не только в военной сфере, но и в самых различных областях.

До этого финансовый аналитик Андрей Верников заявил, что битва стран за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), возможно, станет ключевой в XXI веке. Он отметил, что сейчас КНР обошла США на повороте, но американский президент Дональд Трамп уже готовит ответ.

Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости жесткого контроля ИИ со стороны государства.