В США решили провести тестовый подрыв плутония

NTR: США проведут тестовый подрыв плутония на полигоне в Неваде

Американские военные планируют подорвать небольшое количество плутония, чтобы проверить эффективность ядерного оружия. Об этом сообщил портал NPR.

Испытания являются частью секретного правительственного проекта Cygnus. По словам ученых, взрыв будет небольшим с малой долей мощности ядерного оружия, поэтому даже малой неконтролируемой реакции не возникнет.

Обычно плутоний используют для создания сердечников ядерных боеголовок. Их нужно периодически менять из-за радиоактивного распада, поэтому для проверки срока годности проводят испытания.

18 января глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби представила отчет о деятельности ведомства и его перспективах, в котором в том числе обвинила РФ в многократных нарушениях, которые подрывают «стратегическую стабильность».

Она также заявила, что только у России есть столько же ядерного оружия, сколько у США.

Ранее США пригрозили КНДР «концом режима» в случае ядерного удара.