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В США решили провести тестовый подрыв плутония

NTR: США проведут тестовый подрыв плутония на полигоне в Неваде
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John Locher/AP

Американские военные планируют подорвать небольшое количество плутония, чтобы проверить эффективность ядерного оружия. Об этом сообщил портал NPR.

Испытания являются частью секретного правительственного проекта Cygnus. По словам ученых, взрыв будет небольшим с малой долей мощности ядерного оружия, поэтому даже малой неконтролируемой реакции не возникнет.

Обычно плутоний используют для создания сердечников ядерных боеголовок. Их нужно периодически менять из-за радиоактивного распада, поэтому для проверки срока годности проводят испытания.

18 января глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби представила отчет о деятельности ведомства и его перспективах, в котором в том числе обвинила РФ в многократных нарушениях, которые подрывают «стратегическую стабильность».

Она также заявила, что только у России есть столько же ядерного оружия, сколько у США.

Ранее США пригрозили КНДР «концом режима» в случае ядерного удара.

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