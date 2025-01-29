В ЕК предупредили о риске отставания ЕС в оборонных инновациях

В настоящее время Евросоюз (ЕС) рискует отстать в оборонных инновациях и разработке новых передовых систем вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на стратегию Еврокомиссии (ЕК) по конкурентоспособности.

«Инвестиции в оборону значительно ниже, чем в США. В результате ЕС сильно зависит от поставщиков из стран, не входящих в ЕС. Существует значительный риск того, что ЕС отстанет в оборонных инновациях и разработке новых передовых систем вооружения с отрицательными побочными эффектами для технологий двойного назначения», — говорится в документе.

25 января министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что странам Евросоюза нечего «противопоставить российским танкам». Глава ведомства напомнил, что президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По словам Дендиаса, в ЕС есть государства, «которые не потратят и одного процента».

22 января еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что нация столкнулась с экзистенциальной угрозой. По его словам, сейчас Евросоюз с трудом находит финансирование для обороны. Он добавил, что для «сдерживания военной агрессии России» необходимо учиться и делать выводы из истории.

Ранее в Париже заявили, что слова Трампа могут стать «пинком под зад» для Евросоюза.