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Тимур Иванов считает, что его действия являются гражданско-правовыми отношениями

Бывший замминистра обороны Иванов заявил о гражданско-правовых отношениях

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в размере 1 миллиард 185 миллионов рублей, утверждает, что его действия не имели криминального характера и должны рассматриваться как гражданско-правовые отношения, а не как преступление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы по его делу.

Иванов не признает свою вину и считает, что в его деле нет доказательств, подтверждающих его причастность к инкриминируемым действиям. Он утверждает, что в его поступках отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений.

Кроме того, Иванов подчеркивает незаконность своего задержания, которое произошло без присутствия одного из его адвокатов. Он также указывает на то, что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность заместителя министра обороны России.

Несколько дней назад к материалам дела генерала Иванова приобщили госконтракты и сведения из налоговой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

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