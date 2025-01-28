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G7 требуют от Украины разобраться с проблемами в закупках военного оборудования

Послы G7 призвали Украину решить проблемы в агентстве оборонных закупок минобороны
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U.S. Marine/Global Look Press

Послы стран G7 призвали Украину решить проблемы в агентстве оборонных закупок министерства обороны на фоне скандала в этом ведомстве. Об этом сообщается в официальном сообщении на странице послов стран «Большой семерки» в соцсети X.

«Послы G7 рекомендуют оперативно разрешить ситуацию в агентстве оборонных закупок и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок. Соответствие принципам надлежащего управления и рекомендациям НАТО важно для сохранения доверия общественности и международных партнеров», — указано в обращении.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил от выполнения обязанностей из-за провала в обеспечении ВСУ главу агентства оборонных закупок Марину Безрукову и уволил несколько ключевых сотрудников этого ведомства. При этом решение Умерова вызвало критику в украинской Верховной раде — там считают, что это поставит под угрозу будущие оружейные контракты с зарубежными союзниками Киева.

Недавно кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что материал The Economist о серьезных проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой является плохим знаком для властей Киева из-за риска обрушения линии фронта.

Ранее в Раде призвали не ждать скорого окончания конфликта на Украине.

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