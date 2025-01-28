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В Морской коллегии заявили о теракте на Ursa Major

Патрушев заявил, что крушение российского судна Ursa Major является терактом
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Social media/Reuters

Крушение российского судна Ursa Major, которое выполняло грузовые перевозки в интересах министерства обороны России, является терактом. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, которого цитирует «Российская газета».

«По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна Ursa Major в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран», — заявил Патрушев.

В российском списке недружественных государств указаны 49 стран — в том числе все страны НАТО (кроме Турции) и Европейского союза.

Недавно стало известно, что российские моряки, которые выжили после крушения грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. Сообщалось о спасенных 14 членах экипажа, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны. Подробности о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме обвинили украинские спецслужбы в крушении Ursa Major.

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