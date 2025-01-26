Губернатор сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об последствиях атак Вооруженных сил Украины на регион за прошедшие сутки.

По его словам, в Белгородском районе украинская армия выпустила шесть боеприпасов в ходе обстрела, а также атаковала территорию с помощью восьми беспилотников, пять из которых сбили системы противовоздушной обороны. Атака пришлась на поселки Майский, Октябрьский, а также села Ближнее, Никольское, Отрадное, Репное и Устинка.

В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Старый подверглись обстрелам с применением пяти снарядов и трех БПЛА. Кроме того, в Грайворонском муниципальном округе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили 58 боеприпасов, а также совершили атаки с помощью десяти дронов.

Также обстрелам подвергся Краснояружский район, где украинская армия выпустила четыре снаряда и 13 беспилотников. Помимо этого, последствия обстрелов зафиксировали в Шебекинском муниципальном округе, где ВСУ произвели четыре артиллерийских обстрела, в ходе которых было задействовано восемь боеприпасов и 11 БПЛА, восемь из которых поразили системы ПВО.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.