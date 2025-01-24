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В РФ утверждены стандарты связи для силовиков

НИЦ Телеком: в РФ утвердили стандарты профессиональной мобильной связи
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

С 1 февраля в России начнут действовать стандарты профессиональной мобильной связи, пишет РБК со ссылкой на представителя НИЦ Телеком.

Отмечается, что речь идет о связи по рации и прочим подобным устройствам. Стандарты разрабатывались при участии ряда силовых ведомств, РЖД, «Газпрома» и других крупных компаний.

Подобную связь используют силовые структуры, промышленные, топливно-энергетические и транспортные компании, службы скорой помощи, различные аварийные службы, волонтерские организации.

Собеседник издания отметил, что согласно действующему законодательству национальные стандарты связи в РФ носят рекомендательный характер, но уже сейчас разрабатываются меры, стимулирующие пользователей переходить на средства связи, соответствующие новым стандартам.

До этого компания SpaceX начала предлагать своим клиентам в Австралии тарифный план с «резервной связью» Starlink на 5 ГБ за 15 австралийских долларов (около 950 рублей).

Ранее россиянам назвали семь способов сэкономить на мобильной связи.

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