Российские военнослужащие за минувшие сутки ликвидировали более 390 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за аналогичный промежуток времени украинские формирования лишились четырех танков и 11 боевых бронированных машин. Также солдаты Вооруженных сил РФ вывели из строя 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, один бронетранспортер, четыре миномета, одну единицу инженерной техники и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в ходе отражения атаки на приграничный регион российские подразделения уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ и шесть пунктов управления дронами.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 54 000 военнослужащих, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 1 601 боевую бронированную машину, 1 586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий», — говорится в заявлении.

Более того, формирования ВСУ потеряли свыше 200 единиц других видов техники. В том числе 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, из которых 13 — пусковые установки комплексов HIMARS американского производства.

Ранее журналисты узнали о подготовке украинских войск к прорыву в Курской области.