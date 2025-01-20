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Литовский военный пожаловался на права женщин в армии

Delfi: военный в Литве указал на право женщин носить длинные волосы в армии
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Yauhen Yerchak/Global Look Press

Литовский военный пожаловался на право женщин в армии носить длинные волосы, в то время как мужчины этого права лишены. Об этом сообщает издание Delfi.

«Мужчинам запрещено носить длинные волосы, заплетать их в хвостики, косички и тому подобное. Запрещается красить ногти лаком, носить серьги. На женщин все эти требования не распространяются», — пожаловался солдат.

Боец обратился в Службу контролера по равным возможностям. В результате Вооруженным силам страны унифицировать требования к внешнему виду военнослужащих.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа объявил о намерении страны довести расходы на оборону до 5-6% ВВП в период с 2026 по 2030 годы.

Науседа подчеркнул, что эта инициатива, призванная продемонстрировать лидерство среди стран НАТО, позволит сформировать к 2030 году полностью боеспособную дивизию и существенно укрепить национальный оборонный потенциал.

В декабре премьер-министр Латвии заявлял, что страны Балтии ведут работу по закупке HIMARS.

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